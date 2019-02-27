В Новосибирске начался марш памяти Бориса Немцова. Фото

«Полицейские ведут себя довольно дружелюбно. Организатор акции — Андрей Гладченко — огласил маршрут, призвал всех присутствующих не устраивать провокаций. Сейчас мы идем по Красному проспекту, дойдем до Вознесенского собора, где начнется политическая часть акции — митинг с плакатами и лозунгами», — передает журналист ТВ2 Роман Чертовских.





«Сегодняшний марш в память об убитом ровно четыре года назад Борисе Немцове. И, я считаю, его убийство – это воззнаменование начала нового этапа политических репрессий в России. Я предполагаю, что с убийством Бориса Немцова начался реально новый этап, когда решили, что с гражданским обществом они будут бороться самыми неприятными мерами. Мы знаем уже массу примеров из СМИ о том, насколько сильно закручиваются гайки, насколько ужесточаются политические репрессии и насколько репрессии становятся именно политическими уже в открытую», - поделился с ТВ2 организатор марша Андрей Гладченко.





Организатор считает, что сегодняшний марш не обернется санкциями для его участников.