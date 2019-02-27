В Новосибирске начался марш памяти Бориса Немцова. Фото
В Новосибирске начался траурный марш памяти Бориса Немцова, сообщает корреспондент ТВ2 с места событий.
«Полицейские ведут себя довольно дружелюбно. Организатор акции — Андрей Гладченко — огласил маршрут, призвал всех присутствующих не устраивать провокаций. Сейчас мы идем по Красному проспекту, дойдем до Вознесенского собора, где начнется политическая часть акции — митинг с плакатами и лозунгами», — передает журналист ТВ2 Роман Чертовских.
«Сегодняшний марш в память об убитом ровно четыре года назад Борисе Немцове. И, я считаю, его убийство – это воззнаменование начала нового этапа политических репрессий в России. Я предполагаю, что с убийством Бориса Немцова начался реально новый этап, когда решили, что с гражданским обществом они будут бороться самыми неприятными мерами. Мы знаем уже массу примеров из СМИ о том, насколько сильно закручиваются гайки, насколько ужесточаются политические репрессии и насколько репрессии становятся именно политическими уже в открытую», - поделился с ТВ2 организатор марша Андрей Гладченко.
Организатор считает, что сегодняшний марш не обернется санкциями для его участников.
«Траурная процессия вообще не требует согласования, она не подпадает под действие соответствующего закона РФ. Если прочитать закон, там написано, что такое публичное мероприятие. Оно отличается, прежде всего, целями – выражение тех или иных протестов, либо требований к власти. Траурная процессия не предполагает ничего подобного, поэтому если кому-то придет в голову причислить ее к публичным мероприятиям, то это тоже будет одним из фактов политического давления на гражданское общество. Я рассчитываю, что в Новосибирске такого безобразия не произойдет», – прокомментировал активист.
Андрей Гладченко отметил, что марш памяти Бориса Немцова в этом году был согласован в столице и Петербурге, среди сибирских городов Новосибирск стал единственным, где люди вышли выразить свою позицию согласованно с властью.
«После долгой борьбы согласовали акции в Москве и Питере, что чрезвычайно важно. А в сибирских городах – здесь как-то «закон – тайга, медведь – хозяин». Хотя, чаще бывает, что в Москве более репрессивные меры принимаются. Так или иначе, в этот раз здравый смысл там возобладал, мероприятия были разрешены и они оказались очень массовыми», – сказал он.
Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления.
Власти Томска отказали в согласовании акции памяти Немцова у Камня Скорби 27 февраля по причине проведения другого мероприятия в том же месте в это же время. Точно такое же решение вынесла мэрия и год назад, отказав активистам в проведении пикета.
Подробный репортаж с марша памяти из Новосибирска смотрите на сайте ТВ2 в ближайшее время.
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