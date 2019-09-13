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13 сентября,
2019
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Новости

В Новосибирске на учениях ФСБ задержали аргентинского фоторепортера

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Новосибирске был задержан журналист и фотограф Густаво Веласкес из Аргентины. В «НовосибирскОнлайн», с которым сотрудничает Веласкес, сообщили, что аргентинец отправился на съемки совместных антитеррористических учений полиции и ФСБ по заданию редакции, но связь с ним пропала. Редакции «Сибирь.Реалии» Густаво Веласкес сообщил, что пройти на проверку документов он согласился добровольно, однако полицейские потребовали удалить снимки с его фотоаппарата.

В Новосибирске на учениях ФСБ задержали аргентинского фоторепортера

В редакцию позвонил неизвестный, представился сотрудником уголовного розыска полиции и заявил, что Густаво Веласкес снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно», сообщил редактор Веласкеса Александр Агафонов.


«Я не был арестован, полиция только проверила мои документы, мой вид на жительство. Я поговорил с антитеррористической полицией… и вуаля, – сообщил Веласкес. – Мне не нужно было подписывать какие-либо бумаги, я не был в наручниках. Меня нигде не запирали, все было в порядке».


Сам Веласкес рассказал редакции Сибирь.Реалии, что претензий к полицейским не имеет.


«Я бывал в такой ситуации много раз. Я родом из страны, где царит анархия, поэтому я считаю такой полицейский контроль положительным», – сообщил фоторепортер.


По словам журналиста, сотрудники полиции заставили его удалить все снимки, сделанные во время учений.

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