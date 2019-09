В Новосибирске коммунальные службы закрасили памятную «стену Битлз»

«Стены в арке дома №44 на улице Челюскинцев привели в соответствие с требованиями безопасности, закрасив белой краской. Барельеф с надписью All You Need Is Love, изготовленный питерскими художниками, не тронули», – пояснила корреспонденту издания «Сибирь.Реалии» директор ЖЭУ №4 Ирина Мальцева.





Объект ни за кем не закреплён и не считается памятником, поэтому его приравняли к вандальным надписям и закрасили. После этого защитники «стены Битлз» поверх краски написали лозунг «Пластмассовый мир победил».





«В Москве, прямо в центре, есть стена Цоя. На Старом Арбате. Вся расписана, и никто её не трогает. А здесь – всего лишь арка жилого дома. Кому эти признания в любви к хорошей музыкальной группе мешают? Здесь даже как-то обвенчаться пара приходила – настолько любима ими эта музыка, та эпоха», – рассказала поклонница The Beatles Алла Павловская.





При этом жЖители дома, в арке которого находится роспись в честь британской группы, жалуются, что из гулкого прохода постоянно доносятся неприличные слова, громкая музыка и там постоянно распивают спиртные напитки. Однако после того, как стену закрасили, новые надписи стали появляться ещё чаще, чем раньше. Активисты настаивают на том, что стену официально зарегистрировали как памятник.





«Арка Битлз» возникла в Новосибирске в 1999 году, однако первые надписи появились в ней в начале 80-х, после убийства Джона Леннона. Барельеф с цитатой одной из самых популярных песен группы – All You Need Is Love – для Новосибирска сделали художники из Санкт-Петербурга — города, где есть символическая улица Джона Леннона.