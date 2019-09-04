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04 сентября,
2019
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Новости

В Новосибирске бывшие военные вышли на пикеты против выселения из служебных квартир

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Жители микрорайона Пашино вышли с одиночными пикетами к зданию сибирского полпредства президента. Министерство обороны  выселяет их из служебных квартир, где люди жили десятилетиями. Видеотрансляцию протеста вел блогер Тимур Ханов

Скриншот из видеотрансляции Тимура Ханова
Скриншот из видеотрансляции Тимура Ханова
Фото: Тимур Ханов

Я пришла сегодня выразить недовольство тем, что меня выселили из квартиры. Моя комната опечатана, я на выселении, — рассказала на видео 55-летняя Наталья Мардеева. — Около десяти лет я работала в войсковой части, кормила летный состав. Считаю незаконным выселение не только меня, но и всех, кто пострадал от действий Минобороны. Хочу обратиться ко всем жителям нашего военного городка: Где вы, почему нас на пикете так мало? Почему вы сидите под лопухами и ждете?

Как передает «Тайга.инфо», после недолгого пикета к протестующим вышла сотрудница полпреда Сергея Меняйло и пригласила их пообщаться с чиновниками.


В 2015 году Минобороны выпустило внутренний приказ, по которому квартиры получили статус служебных. Потом ведомство через суд утвердило право собственности на жилье. В 2014—2016 годах суды отказывали людям в приватизации этих квартир, а после министерство начало подавать иски о выселении. 16 августа 2019 года приставы попытались принудительно выселить жителей квартир, но это не удалось из-за ошибки в документах.


Среди тех, кто по решению суда должен покинуть жилье, ,есть ветераны МВД и несовершеннолетние. В Калининском суде журналистам сообщили, что в спецфонде Минобороны в Пашино входят 155 квартир. Депутат горсовета от Пашино Вячеслав Илюхин говорит, что всего военные пытаются выселить порядка 170 семей.


«30 лет люди жили в этих квартирах, все было хорошо, — заявил Илюхин. — Сейчас им говорят, что вы здесь лишние, вы утратили связь с армией — дети у вас, не дети, никого это почему-то не волнует. Мне кажется, эта ситуация просто недопустимая».

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