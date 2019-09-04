В Новосибирске бывшие военные вышли на пикеты против выселения из служебных квартир

Жители микрорайона Пашино вышли с одиночными пикетами к зданию сибирского полпредства президента. Министерство обороны выселяет их из служебных квартир, где люди жили десятилетиями. Видеотрансляцию протеста вел блогер Тимур Ханов .

Я пришла сегодня выразить недовольство тем, что меня выселили из квартиры. Моя комната опечатана, я на выселении, — рассказала на видео 55-летняя Наталья Мардеева. — Около десяти лет я работала в войсковой части, кормила летный состав. Считаю незаконным выселение не только меня, но и всех, кто пострадал от действий Минобороны. Хочу обратиться ко всем жителям нашего военного городка: Где вы, почему нас на пикете так мало? Почему вы сидите под лопухами и ждете?

Как передает «Тайга.инфо», после недолгого пикета к протестующим вышла сотрудница полпреда Сергея Меняйло и пригласила их пообщаться с чиновниками.







В 2015 году Минобороны выпустило внутренний приказ, по которому квартиры получили статус служебных. Потом ведомство через суд утвердило право собственности на жилье. В 2014—2016 годах суды отказывали людям в приватизации этих квартир, а после министерство начало подавать иски о выселении. 16 августа 2019 года приставы попытались принудительно выселить жителей квартир, но это не удалось из-за ошибки в документах.





Среди тех, кто по решению суда должен покинуть жилье, ,есть ветераны МВД и несовершеннолетние. В Калининском суде журналистам сообщили, что в спецфонде Минобороны в Пашино входят 155 квартир. Депутат горсовета от Пашино Вячеслав Илюхин говорит, что всего военные пытаются выселить порядка 170 семей.





«30 лет люди жили в этих квартирах, все было хорошо, — заявил Илюхин. — Сейчас им говорят, что вы здесь лишние, вы утратили связь с армией — дети у вас, не дети, никого это почему-то не волнует. Мне кажется, эта ситуация просто недопустимая».

