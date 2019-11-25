В Новосибирске активисты протестовали против закона о домашнем насилии

Православные активисты вышли на пикет против закона о домашнем насилии в центре Новосибирска. Участники акции увидели в новом законе «развал семьи» и «западное влияние». Об этом сообщает Тайга.инфо.

Акцию против принятия законопроекта о домашнем насилии организовали новосибирский «Координационный совет в защиту общественной нравственности и традиционных семейных ценностей» и местное отделение «Движения Сорок Сороков». В пикете 23 ноября также приняли участие сторонники «Национально-освободительного движения». В пикете приняло участие около 40 человек.





Участники держали плакаты «Новосибирск за семью», «Защитим семью, спасем Россию», «Разрушение семьи? Кому это выгодно? На законопроект ЕС выделил 500 тысяч евро. Совет Европы — 56 тысяч евро». Эти цифры ранее почему-то приводились в новосибирской группе «Движения Сорок Сороков».





«Я считаю, что этот закон по западному образцу. Он ведет к разрушению семьи, к разрушению отношений. Я считаю, что, возможно, какое-то несовершенное у нас законодательство, может быть, какие-то усовершенствования нужны. Но не этот закон, который нам предлагается», — передает Тайга.инфо слова одной участницы пикета, которая пришла с ребенком.





Другой участник пикета — представитель «Координационного совета в защиту общественной нравственности» Иван Квасницкий – заявил, что участники пикета «против насилия в семье и против закона». Он уверяет, что «практика Германии» показала, что подобный закон «юридически несостоятелен».





«Закон не дает людям возможности договориться вообще. Их разводят этими охранными ордерами. В семье всякое бывает, не без греха. Но люди могут попросить прощения. А здесь нет возможности попросить прощения, — объяснил Квасницкий. — Подобные законы «навязывает Запад», а большая часть домашнего насилия происходит из-за алкоголя и наркотиков, поэтому государство должно уделить внимание лечению зависимостей».





Добавим, что в октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве. Работа над поправками идет с 2016 года. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также концепцию законопроекта поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.





В свою очередь Минюст на запрос ЕСПЧ, который рассматривает дела российских жертв домашнего насилия, в том числе Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, заявил, что «российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены». В ответ родные жертв домашнего насилия потребовали проверки в отношении замглавы Минюста.





Напомним, что завтра, 24 ноября, активистки планируют провести пикет в поддержку закона о домашнем насилии.