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21 июня,
2019
Новости

В МВД предложили отказаться от административного ареста

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

МВД России предложило внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие отказ от административного ареста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Глава административно-правового управления договорно-правового департамента министерства Дмитрий Газизов заявил, что необходимо сокращать число административных правонарушений. «Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», — отметил он на конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД.

Газизов предложил отказаться от такой меры наказания, как административный арест. Он пояснил, что в России не хватает мест содержания арестованных, и напомнил, что 70 % сроков назначаемых судами административных арестов не превышают 1–3 суток.

В то же время он отметил, что, по словам замглавы МВД Александра Горового, ведомство пока к этому не готово. По его словам, статс-секретарь министерства Игорь Зубов ответил на предложение словами «надо думать».

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