В Москве пройдет фестиваль театров кукол, посвященный Владимиру Захарову
С 25 по 31 октября в Москве пройдет III Международный фестиваль театров кукол «Гефест». Фестиваль посвящается «выдающемуся российскому арт-механику, актеру, режиссеру и художнику Владимиру Яковлевичу Захарову», трагически ушедшему из жизни в начале года.
Кукла – она и есть театр, она самодостаточна. Вставьте в нее механизмы, и она сможет обходиться без вас. Поэтому, если уж ты решаешься на диалог на сцене, старайся соответствовать: когда слушаешь – не двигайся и не используй мимику, когда говоришь сам – оставь без эмоций куклу. Будьте на равных, — цитата Владимира Захарова на главной странице московского фестиваля театров кукол.
Отведя свой собственный I Международный фестиваль кукол на запястье Владимира Захарова, коллектив театра «2+Ку» был приглашен на фестиваль в Московский театр кукол. Тема фестиваля – новые подходы в кукольных театрах, новые виды кукол.
Ирина Наумова, директор театра «2+Ку», рассказала, что на фестивале пройдут два показа спектакля «Он живой и светится» Ольги Гореловой, а также вечер, полностью посвященный Владимиру Захарову.
«Мы везем туда четыре механические куклы и восемь кукол на запястье. Всем интересно, как они работают», — рассказала Ирина.
Арт-директор фестиваля и художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский лично пригласил труппу театра приехать, «он большой поклонник работ Владимира и считает его изобретения принципиально важными для кукольного театра».
Представлять театр «2+Ку» поедут Александр Ракин, Ольга Горелова и Александр Гарганеев.
«Для нас участие в фестивале – это новые знакомства и новые возможности. Нас интересует, чтобы то, что делал Захаров, жило и развивалось дальше, ведь куклы на запястье – это не только изобретение кукол, но фактически изобретение нового театра: камерный кукольный театр с особым способом взаимодействия со зрителем. Даже критики международного ранга признают, что никогда до Захарова не было настолько производящих впечатление кукол. И этот проникновенный искренний разговор возможен на восемьдесят человек. Зал больше быть не может, потому что определен размером кукол. И это не какая-то причуда Захарова, а гармоничная составляющая нового кукольного театра», — рассказала ТВ2 Ирина Наумова.
Дело Захарова продолжает жить, а куклы радовать своих зрителей.
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В свою очередь председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский похвалил данную инициативу.
«Белов заслуживает того, чтобы такой спортивный объект носил его имя. Это вообще хорошая практика, когда спортивные объекты носят имя выдающегося спортсмена», — подчеркнул Рязанский.
В Министерстве спорта также ответили, что поддерживают строительство центра.
«Томская область идет в ногу со временем. <...> По дворцу спорта имени Белова мы поддерживаем проект. Мы давали ответ, что ждем от вас документы, чтобы потом тройными силами двигаться дальше. Средства пока в новом бюджетном цикле не запланированы, будем искать. Понятно, что нужна документация с госэкспертизой, а дальше мы двигаемся», — заявила замминистра спорта РФ Марина Томилова.
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