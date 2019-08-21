В Москве пройдет фестиваль кукол, посвященный Владимиру Захарову

Фестиваль посвящен уникальным и новейшим технологиям в мире театра кукол, в том числе проектам с применением IT-технологий и робототехники.





В программе – спектакли с использованием роботов, автоматонов, оригинальных изобретений мастеров-кукольников. Фестиваль познакомит с новейшими арт-конструкциями, способными приводить в действие самые сложные механизмы – зрительские эмоции. В фестивале примут участие уникальные театры из Японии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Беларуси и России. Официальный консультант фестиваля – знаменитый художник, мастер дистанционно управляемых электронных марионеток Завен Паре. Об этом сообщает rewizor.ru.





По словам арт-директора фестиваля Бориса Голдовского, мероприятие посвящено режиссеру и основателю томского театра «2+Ку» Владимиру Захарову.





Также в фестивальной программе – лекции и мастер-классы ведущих специалистов с мировым именем, посвященные истории, технологии создания «художественных машин» и перспективам их дальнейшего использования в мировой театральной культуре.





Фестиваль пройдет с 25 по 31 октября 2019 года в Москве.





Напомним, Владимир Захаров погиб 1 февраля при попытке потушить пожар в здании театра. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. Основная версия пожара — замыкание электропроводки.





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