В Москве проходит акция за честные выборы. Фото

На проспекте Сахарова в Москве начался санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы».





В Москве проходит митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий. Принять участие в согласованной с властями акции призвал своих подписчиков и слушателей популярный российский рэпер Oxxxymiron, сообщает «Радио Свобода». С призывом выйти на митинг 10 августа выступил и видеоблогер Юрий Дудь. Он заявил, что к решению пойти на митинг его подтолкнули жесткие действия властей против участников акций протеста.





По данным МВД Москвы, в митинге участвуют около 15 тысяч человек.





«Отмечается отток участников», — из сообщения столичного МВД.





К 16:30 по московскому времени на митинг пришли около 50 тысяч человек, сообщает движение «Белый счетчик», занимающееся мониторингом количества людей на массовых мероприятиях.