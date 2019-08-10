В Москве проходит акция за честные выборы. Фото
На проспекте Сахарова в Москве начался санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы».
В Москве проходит митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий. Принять участие в согласованной с властями акции призвал своих подписчиков и слушателей популярный российский рэпер Oxxxymiron, сообщает «Радио Свобода». С призывом выйти на митинг 10 августа выступил и видеоблогер Юрий Дудь. Он заявил, что к решению пойти на митинг его подтолкнули жесткие действия властей против участников акций протеста.
По данным МВД Москвы, в митинге участвуют около 15 тысяч человек.
«Отмечается отток участников», — из сообщения столичного МВД.
К 16:30 по московскому времени на митинг пришли около 50 тысяч человек, сообщает движение «Белый счетчик», занимающееся мониторингом количества людей на массовых мероприятиях.
ОВД-Инфо сообщает, что в акции за честные выборы задержали 72 человека: 55 — в Санкт-Петербурге, 10 — в Москве, семь — в Ростове-на-Дону.
Пикеты солидарности в поддержку жителей Москвы и «За честные выборы» проходят по всей России. В некоторых городах они были согласованы. В Сибири пикеты проходят в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске. Сегодня томичи вышли в одиночные пикеты у Сквера памяти с плакатами «Допускайте, а не сажайте», «Он вор», «Я Мы Россия», «Путинизм – это: ложь, грабеж, геноцид, террор народа, диктатура».
Напомним, во время первой акции, 27 июля, в Москве, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских. 3 августа еще до начала акции полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позже ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.
Ранее, 27 июля и 3 августа, акции «Вернем себе право на выборы» проводились в столице в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы якобы из-за нарушений при сборе подписей.
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