В Москве назвали лауреатов премии BR Awards

Во время церемонии награждения были объявлены победители в 10 номинациях: «Гран-при: абсолютно лучший букмекер» («Лига Ставок»), «Амбассадор бренда» (Нобель Арустамян и Константин Генич, «Винлайн»), «Самый надежный букмекер» («Марафон»), «Лучшее мобильное приложение» («Лига Ставок»), «Лучший киберспортивный букмекер» (PariMatch), «Лучшая эксклюзивная линия» по версии медиапортала ODDS.ru (Tennisi), «Лучшее СМИ о букмекерстве» («Чемпионат»), «Лучший онлайн-букмекер» («PariMatch»), «Лучший клиентский сервис» (Betcity), «Лучшие коэффициенты» («888.ru»).

Всего за номинантов Первой независимой премии в области спорта и букмекерства BR Awards 2019 проголосовало более 15 тысяч человек в рамках первого этапа открытого голосования, завершившегося 18 февраля. После этого к оценке номинантов подключились эксперты жюри, в состав которого вошли основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, российский боксер-профессионал, управляющий партнер и организатор международного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Global Forum Ростислав Плечко, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов и другие спортсмены и журналисты.