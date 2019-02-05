В мошенничестве обвиняют сына спикера областного парламента Оксаны Козловской

Михаил Волохов, сын спикера Думы Томской области Оксаны Козловской, был задержан и помещен в следственный изолятор. Волохову инкриминируют ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом написали ряд интернет-СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Официальной информации до сих пор нет.





Речь, по предварительным данным, идет о мошенничестве в строительной сфере. Также нарушения были выявлены в делах о несостоятельности (банкротстве) Волохова и его компаний, которые инициировала налоговая служба.





Параллельно делу о банкротстве самого Михаила Волохова суд рассматривает заявление ФНС о признании банкротом его компании ЗАО «Химстрой», которая уже долгие годы является ответчиком по многим судебным делам.





Михаил Волохов связан с многочисленными скандалами в Томске вокруг долгостроев и обманутых дольщиков, из-за которых в 2012 году следственный комитет уже проводил несколько проверок. Например, сотрудники компаний «Химстрой» и «Макрон» жаловались, что не получают зарплату месяцами, а кто-то больше года.





В Северске в 2012 году выходили на пикет дольщики ООО «Химстрой-С», так как заморозилось строительство их дома по адресу: ул. Ленинградская, 34.





В 2011 году был скандал после выхода в «Российской газете» статьи «Имитация как инновация. Что происходит с экономикой Томской области?». Автор статьи, в частности, приводил параллели между банкротством проекта «Зеленая фабрика» и строительной компании «Химстрой», предполагая, что стоит за обоими банкротствами Михаил Волохов — сын Оксаны Козловской.





Тогда эту статью Оксана Козловская в программе новостей ТВ2 «Час Пик» прокомментировала так: «Если говорить по теме банкротства «Химстроя», понимаете, такая любопытная ситуация складывается у нас в стране. Я думаю, людей, которые занимают значимые позиции в бизнесе и власти, им просто нельзя иметь детей, потому что их дети изначально обречены на то, что им в укор будут ставить и успехи, и поражения и постоянно ассоциировать их с родителями, которые имели счастье их произвести на свет».