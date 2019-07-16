В Минприроды предлагают ввести ЕГЭ по экологии

Общественный совет Минприроды обратился к Минпросвещения с рекомендацией признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету, пишет РИА Новости со ссылкой на члена совета Александра Федорова.





По мнению общественников, введение «Экологии и устойчивого развития» как отдельного предмета «обеспечит соблюдение федерального государственного образовательного стандарта».





«Введение единого госэкзамена по экологии будет отражением изменений в образовательных стандартах и действенным ответом страны в направлении адаптации ко все более быстро меняющемуся миру», — сказал Александр Федоров.





Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки и главе рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глебу Никитину подготовить предложения по формированию экологической культуры у россиян. В частности, планируется проводить занятия по экологическому просвещению в детсадах, школах и вузах.





«Подготовьте <...> предложения по формированию экологической культуры у населения, повышению уровня экологического образования граждан, в том числе имея в виду необходимость реализации соответствующих дополнительных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», — говорится в перечне поручений главы кабмина.