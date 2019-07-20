В мэрии Томска рассказали, где снесли гаражи и торговые постройки

С начала года в Томске снесли 308 железных гаражей. Кроме того, убрали и 24 торговых павильона, владельцы которых не имели права на размещение объектов нестационарной торговли. Власти таким образом избавляют город от самовольно установленных конструкций, сообщили в мэрии города.

На сайте мэрии говорится, что томичи сами информируют представителей районных администраций о самовольно установленных объектах.

Больше всего гаражей снесли в Советском районе. С начала года там убрали 133 гаража и три торговых павильона. В мэрии отметили, что сейчас ликвидируют постройки по улице Сергея Вицмана.





В микрорайоне Черемошники и на АРЗе снесли 45 гаражей и 12 павильонов.





В Октябрьском районе демонтировали 45 железных гаражей и один павильон. По информации администрации Октябрьского района, этим летом на участке улицы Ивана Черных (от улицы Мичурина до улицы Суворова) запланировано снести 165 гаражей.





84 незаконных гаража и восемь торговых павильонов снесли в Кировском районе. Сейчас ликвидируют постройки на улице Матросова недалеко от корпуса детско-юношеского центра «Звездочка».





Власти решили, что будут благоустраивать территорию на месте снесенных объектов.