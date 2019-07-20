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20 июля,
2019
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В мэрии Томска рассказали, где снесли гаражи и торговые постройки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С начала года в Томске снесли 308 железных гаражей. Кроме того, убрали и 24 торговых павильона, владельцы которых не имели права на размещение объектов нестационарной торговли. Власти таким образом избавляют город от самовольно установленных конструкций, сообщили в мэрии города.

В мэрии Томска рассказали, где снесли гаражи и торговые постройки

На сайте мэрии говорится, что томичи сами информируют представителей районных администраций о самовольно установленных объектах. 

В мэрии Томска рассказали, где снесли гаражи и торговые постройки

Больше всего гаражей снесли в Советском районе. С начала года там убрали 133 гаража и три торговых павильона. В мэрии отметили, что сейчас ликвидируют постройки по улице Сергея Вицмана.


В микрорайоне Черемошники и на АРЗе снесли 45 гаражей и 12 павильонов.


В Октябрьском районе демонтировали 45 железных гаражей и один павильон. По информации администрации Октябрьского района, этим летом на участке улицы Ивана Черных (от улицы Мичурина до улицы Суворова) запланировано снести 165 гаражей.


84 незаконных гаража и восемь торговых павильонов снесли в Кировском районе. Сейчас ликвидируют постройки на улице Матросова недалеко от корпуса детско-юношеского центра «Звездочка».


Власти решили, что будут благоустраивать территорию на месте снесенных объектов. 

В мэрии Томска рассказали, где снесли гаражи и торговые постройки

С приходом Ивана Кляйна в Томске металлические гаражи по всему городу начали сносить.
По установленному порядку, перечень подлежащих демонтажу объектов определяется районными администрациями в результате рейдов и обращений томичей. Владельцам самовольно установленных гаражей, сараев и других конструкций предъявляют требование об освобождении земельного участка в 14-дневный срок. За этим следует добровольный или принудительный демонтаж.

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