В мэрии рассказали, какие общественные пространства благоустроят в Томске в 2019 году

В мэрии Томска подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2019 году. Всего проголосовали 62657 жителей областного центра. Они выбрали 25 территорий во всех районах Томска.

«В 2019 году мы продолжим благоустройство объектов, начатое в прошлом году – благоустроим Михайловскую рощу, бульвар по пр. Кирова и верхнюю террасу Лагерного сада. Мы ориентируемся на выбор томичей, поэтому работы пройдут на общественных пространствах, отдаленных от центра города. До конца марта подразделения городской администрации должны подготовить проекты всех территорий и выйти на проведение аукционов», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.





В тройку лидеров рейтингового голосования томичей вошли следующие объекты: пешеходная зона на набережной реки Томи (12182 голосов), сквер на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейская (9606 голосов) и сквер по ул. Салтыкова-Щедрина, 48 (9594 голоса).



В число победителей народного голосования также вошли следующие пространства:

Сквер по ул. Елизаровых, 2,

Сквер Ветеранов в мкр. Каштак,

по ул. Крымская, 43,

Петропавловский сквер (ул. Тверская, 32),

по ул. Сибирская, 104/4,

Березовая роща на пересечении ул. К. Ильмера и пр. Мира,

по ул. Заливная 1,

по ул. Л. Толстого, 51-53,

по ул. Кутузова (мкр. Сосновый бор),

по ул. Жуковского, 60,

по ул. Мокрушина, 20/3-16/2,

на пересечении ул. Усова и ул. Белинского,

по ул. С. Лазо, 20, 26 и 30,

у ДНТ «Авангард» (ул. Б. Куна),

по ул. Белинского, 70,

на пересечении пр. Кирова и ул. Красноармейская,

по ул. Пархоменко, 18-20,

пешеходная зона по ул. Советская (от пр. Фрунзе до пл. Батенькова),

по ул. Усова,

общественное пространство по ул. Обручева,

Театральный сквер,

в пер. Ботанический, 4.



Познакомиться с дизайн-проектами томских улиц можно на сайте мэрии.





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