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04 марта,
2019
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В мэрии рассказали, какие общественные пространства благоустроят в Томске в 2019 году

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

В мэрии Томска подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2019 году.  Всего проголосовали 62657 жителей областного центра. Они выбрали 25 территорий во всех районах Томска. 

В мэрии рассказали, какие общественные пространства благоустроят в Томске в 2019 году

«В 2019 году мы продолжим благоустройство объектов, начатое в прошлом году – благоустроим Михайловскую рощу, бульвар по пр. Кирова и верхнюю террасу Лагерного сада. Мы ориентируемся на выбор томичей, поэтому работы пройдут на общественных пространствах, отдаленных от центра города. До конца марта подразделения городской администрации должны подготовить проекты всех территорий и выйти на проведение аукционов», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. 


В тройку лидеров рейтингового голосования томичей вошли следующие объекты: пешеходная зона на набережной реки Томи (12182 голосов), сквер на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейская (9606 голосов) и сквер по ул. Салтыкова-Щедрина, 48 (9594 голоса).

В число победителей народного голосования также вошли следующие пространства: 

  • Сквер по ул. Елизаровых, 2, 
  • Сквер Ветеранов в мкр. Каштак, 
  • по ул. Крымская, 43, 
  • Петропавловский сквер (ул. Тверская, 32),
  • по ул. Сибирская, 104/4, 
  • Березовая роща на пересечении ул. К. Ильмера и пр. Мира, 
  • по ул. Заливная 1,
  • по ул. Л. Толстого, 51-53, 
  • по ул. Кутузова (мкр. Сосновый бор), 
  • по ул. Жуковского, 60, 
  • по ул. Мокрушина, 20/3-16/2, 
  • на пересечении ул. Усова и ул. Белинского, 
  • по ул. С. Лазо, 20, 26 и 30, 
  • у ДНТ «Авангард» (ул. Б. Куна), 
  • по ул. Белинского, 70,
  • на пересечении пр. Кирова и ул. Красноармейская, 
  • по ул. Пархоменко, 18-20,
  • пешеходная зона по ул. Советская (от пр. Фрунзе до пл. Батенькова), 
  • по ул. Усова,
  • общественное пространство по ул. Обручева, 
  • Театральный сквер,
  • в пер. Ботанический, 4.


Познакомиться с дизайн-проектами томских улиц можно на сайте мэрии. 


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