В МЧС объяснили, почему в Томске стоит смог

Томичи сообщают в соцсетях о тумане и дымке с запахом гари. Заметили смог жители Томска еще 18 июля. ТВ2 прокомментировали ситуацию в МЧС.

Публикация от Татьяна Бемлер (@tatianabemler) 17 Июл 2019 в 9:47 PDT

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Как сообщили в ГУ МЧС по Томской области, смог в городе мог появиться от лесных пожаров в Красноярском Крае.





«Смог в Томске появился от природных пожаров, которые действуют на территории соседнего региона - Красноярского Края. В Томской области действующих лесных пожаров нет», — сказал сотрудник МЧС Евгений Пинчуков.