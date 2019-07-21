В МЧС объяснили, почему в Томске стоит смог
Томичи сообщают в соцсетях о тумане и дымке с запахом гари. Заметили смог жители Томска еще 18 июля. ТВ2 прокомментировали ситуацию в МЧС.
Как сообщили в ГУ МЧС по Томской области, смог в городе мог появиться от лесных пожаров в Красноярском Крае.
«Смог в Томске появился от природных пожаров, которые действуют на территории соседнего региона - Красноярского Края. В Томской области действующих лесных пожаров нет», — сказал сотрудник МЧС Евгений Пинчуков.
По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в атмосферном воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.
По данным СМИ, в Красноярском Крае горит более 250 тыс. га леса. Запах гари ощущают в Хакасии, Кемеровской области и Новосибирске. Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение норм вредных загрязняющих веществ в воздухе из-за лесных пожаров.
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