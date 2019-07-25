В масле из томского супермаркета нашли кишечную палочку

Сотрудники регионального Россельхознадзора во время внеплановой проверки супремаркета «Спар» в Томске обнаружили кишечную палочку в сливочном масле одного из производителей, сообщает пресс-служба ведомства.





Специалисты взяли пробы сливочного масла «Экомилк» высшего сорта с массовой долей жира 82,5%, масла, которое изготовил ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» , поставщиком продукции является ООО «Спар-Томск».





«По результатам лабораторных исследований, в вышеуказанных маслах было выявлено содержание фитостеринов и наличие бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Таможенного союза 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции», — говорится в сообщении ведомства.