В масле из томского супермаркета нашли кишечную палочку
Сотрудники регионального Россельхознадзора во время внеплановой проверки супремаркета «Спар» в Томске обнаружили кишечную палочку в сливочном масле одного из производителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты взяли пробы сливочного масла «Экомилк» высшего сорта с массовой долей жира 82,5%, масла, которое изготовил ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» , поставщиком продукции является ООО «Спар-Томск».
«По результатам лабораторных исследований, в вышеуказанных маслах было выявлено содержание фитостеринов и наличие бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Таможенного союза 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Россельхознадзоре, наличие фитостеринов сливочном масле говорит об использовании растительных жиров, жировая фаза масла не соответствует молочному жиру коровьего молока, поэтому продукт может расцениваться как обман потребителя.
«Продукция оказалась опасной для здоровья из-за наличия бактерий группы кишечной палочки», — добавили в Россельхознадзоре.
Компании ООО «Спар-Томск» выписали предписание об утилизации недобросовестной пищевой продукции, сейчас она выполнена в полном объеме.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?