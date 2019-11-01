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01 ноября,
2019
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В «Лесной даче» мужчине не выдавали инвалидную коляску

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

К томскому омбудсмену за помощью обратилась пожилая жительница Томского района. Она рассказала, что ее старший брат, ветеран труда, инвалид 2 группы, проживает в доме-интернате «Лесная дача». После перенесенной ампутации ноги мужчине рекомендовали приобрести две инвалидные коляски (одна для помещения, одна для улицы). По словам заявительницы, фактически брат пользуется одной инвалидной коляской, которую ему предварительно пришлось самостоятельно отремонтировать.

В «Лесной даче» мужчине не выдавали инвалидную коляску

Как пояснили в аппарате томского уполномоченного по правам человека, в Томском региональном отделении Фонда социального страхования РФ ответили, что свои обязанности фонд выполнил. Две инвалидные коляски еще в прошлом году были переданы сотруднику дома-интерната. Однако мужчина продолжал настаивать на том, что получил и пользуется только одной инвалидной коляской. В итоге пришлось обратиться с запросом в прокуратуру района.


После проверки выяснилось, что коляски действительно не были переданы пожилому подопечному «Лесной дачи». Прокурором директору дома-интерната «Лесная дача» было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

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