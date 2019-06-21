В Ленинском районе Томска ограничат движение на день

Мэрия предпреждает томичей об ограничении движения транспорта в Ленинском районе в пятницу, 21 июня.





«С 8 до 24 часов 21 июня движение транспорта с перекрытием одной полосы будет затруднено по ул. 2-я Усть-Киргизка от дома № 2 до дома № 27», — говорится в сообщении.



В это время бригады ООО «СибСпецСтрой» будут прокладывать сети водопровода методом горизонтально-направленного бурения.



Также с 4 до 6 часов и с 10 до 12 часов 21 июня движение транспорта с перекрытием одной стороны ограничат по улице Смирнова от дома № 43 стр. 1 до АЗС по проспекту Мира, 35; от дома № 33 до дома № 37.





Здесь «Томский ЦСМ» будет проверять работу системы «Автоураган ВСМ2».



В связи с временным ограничением движения горожан просят заранее выбирать маршруты.