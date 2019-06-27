В Ларинском заказнике продолжает расти свалка. Фото

Ранее мы рассказывали , что жители близлежащего села Батурино порядка 30 лет вывозили на территорию Ларинского заказника бытовой мусор. В 2016 году мусороперерабатывающая компания «Чистый мир» купила участок бывшей свалки. В планах компании было перебрать скопившиеся на территории залежи мусора, отделить те отходы, что подлежат переработке. То, что переработать невозможно, планировалось сжечь в специальной сертифицированной инсинераторной установке. После покупки «Чистый мир» огородил территорию бывшей свалки и запретил вывоз мусора на нее, что вызвало недовольство местных жителей. Батуринцы писали жалобы на работу компании в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. В них жители указывали, что на территорию свозятся отходы из города, в том числе «ядохимикаты». В связи с этим контролирующие ведомства неоднократно проверяли компанию, а после ограничили работу на территории. Руководство «Чистого мира» высказывалось, что ведомства намерено препятствуют работе компании.

Кроме того, в Батурине и близлежащих селах нет специально отведенных под свалку мест, а также отсутствует система вывоза отходов, поэтому местные жители свозят бытовой мусор в леса неподалеку. После того как «Чистый мир» огородил территорию бывшей свалки в Ларинском, рядом начали стихийно расти новые. В марте 2019-го мы обращались за комментарием по поводу растущих несанкционированных свалок к главе Спасского сельского поселения Егору Пшеленскому. В тот момент глава имел на руках предписание от судебных приставов убрать залежи, но просил отсрочки до весны, когда стает снег. С того момента свалка не только не была убрана, но и выросла.

Также Егор Пшеленский указывал на то, что сейчас местная власть на своем уровне практически не имеет возможности решить проблему вывоза мусора из сел, так как эта система должна начать работать на областном уровне через региональных операторов.

С 1 января 2019 года нам вообще запрещены какие-либо действия с хранением, транспортировкой мусора и так далее. Все это сейчас полномочия регионального оператора (Томский район закреплен за САХом - прим. ред.) У меня четко по пунктам. Первое — с 1 января 2019-го приходит региональный оператор, второй пункт — региональный оператор проводит аукционы. На сегодняшний день весь процесс не начался исключительно потому, что департамент тарифного регулирования не принял тариф — 70 или 100 рублей будет, — объяснял глава.

После нынешней поездки в Ларинский заказник ТВ2 снова обратилось за комментарием к главе Спасского сельского поселения. По его словам, на уровне региона прошли совещания по вопросу вывоза мусора из сел и уборки несанкционированных свалок. Сейчас в администрации Спасского поселения готовятся к аукционам по поиску подрядчика для уборки мусора и рекультивации земли. ​

28 июня мы объявляем аукционы на рекультивацию свалки и поиск подрядчика для уборки мусора в Ларинском заказнике. Будем составлять смету. С 1 июля начинает, наконец, работу региональный оператор по Томскому району. Это значит, что будет организован нормальный вывоз, система начнет работать. Вывоз по Томскому району выиграло «Спецавтохозяйство», но у нас будет вывозить мусор АБФ-логистик, у них договор субподряда. Они уже к нам приезжали, логистику простраивали, где стоят баки, где повернуть, где развернуться и т. д. <...> И, помимо оператора, надо наводить порядок со свалками. Такие есть сейчас не только у нас, но и в Курлеке, и в Калтае, — рассказал Егор Пшеленский.

Согласно официальному тарифу, население Томского района будет платить за вывоз мусора по 269 рублей за кубометр. По словам главы, сейчас администрация проводит работу с жителями, а баки для отходов в селах планируют установить к 1 июля.





«Жители молятся на то, чтобы уже начался вывоз мусора. Лето, приехали дачники. В Батурино баки выставим, как только поедет первый КамАЗ вывозящий, оператор приступит к работе. Потому что сегодня выставлю, а вдруг что-то случится и 1 июля оператор не приедет, начнутся свалки, крик, шум», — добавил Егор Пшеленский.









ПОДРОБНЕЕ О ПРОБЛЕМЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ: Сор из избы. Почему растут горы мусора в Ларинском заказнике





Компания «Чистый мир» собирает подписи «против произвола Росприроднадзора»