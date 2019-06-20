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20 июня,
2019
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Новости

В Лагерном саду пройдут соревнования по мотоджимхане

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

Кубок Томска и этап чемпионата России по мотоджимхане пройдет в субботу, 22 июня, на нижней террасе Лагерного сада, сообщают организаторы.


Во время соревнований зрители смогут понаблюдать за фигурным вождением мотоциклов. Для детей организуют мотоджимхану на велосипедах, подать заявку на участие может каждый.


«Чтобы принять участие, нужно прийти с ребенком до 18 лет 22 июня на нижнюю террасу Лагерного сада и зарегистрироваться вместе с транспортным средством. К участию допускаются дети любого возраста до 18 лет на велосипеде (с любым количеством колес) или самокате», — сообщают организаторы в официальной группе во «ВКонтакте».


Соревнования стартуют в 12.00 и продлятся до 15.30.


Мотоджимхана стала популярна в России около четырех лет назад. Это спортивные испытания на время, в которых участники на мотоциклах соревнуются в скорости при маневрировании среди искусственных препятствий. В прошлогодних соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из Томска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Бийска, Екатеринбурга, Нижневартовска и Кемерова.

В Лагерном саду пройдут соревнования по мотоджимхане
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