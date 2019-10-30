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30 октября,
2019
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В кузбасском поселке пациентов пришлось эвакуировать из затопленной больницы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В кузбасском поселке Белогорск больницу затопило во время дождя, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Тисульского района. Больных и врачей временно разместили в другом здании.

Жители Белогорска сообщают, что местную больницу залило целиком. Здание обесточено , — сообщает издание. — Экстренно ищут площадку для размещения врачей. Люди остались без медицинской помощи.

Заместитель главы Тисульского района по ЖКХ Кадыр Хаметов прокомментировал, что в больнице была повреждена кровля и второй этаж не использовался. Из-за этого во время дождя здание затопило.


«Было отключено электричество, врачи и пациенты временно размещены в другом здании, — цитирует Хаметова «Интерфакс». — Сейчас в поселок направлен передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) из трех кабинетов. Он будет работать в поселке в течение недели».


Хаметов добавил, что контракт на строительство нового ФАПа уже заключен и районные власти контролируют ситуацию.

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