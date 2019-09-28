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28 сентября,
2019
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В Кузбассе житель 20 лет прятался в тайге и избежал тюремного наказания

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Житель Кузбасса больше 20 лет прятался в тайге, чтобы избежать уголовного наказания. Николая Громова обвиняли в покушении на убийство жены и шестилетней дочери. Задержать его удалось в летом этого года, однако 26 сентября суд в Кемеровской области выпустил на свободу 72-летнего пенсионера. 

В Кузбассе житель 20 лет прятался в тайге и избежал тюремного наказания

Дело было прекращено за истечением срока давности. Как сообщает корреспондент Сибирь.Реалии, услышав решение суда, обвиняемый заплакал.


«Это одному богу известно, что я пережил. День ничего, два дня слезы. 24 года пытался свыкнуться с мыслью, что больше их не увижу. Никому не желаю это пройти, даже злейшему врагу», — рассказал изданию Николай Громов. 

На заседание ни бывшая жена, ни дочь не явились. Однако Громов надеется, что они его все-таки простили, и хочет вновь попытаться наладить с ними отношения. А после того, как оформит документы, снова отправится жить в тайгу.


Николая Громова задержали летом 2019 года в Иркутской области. Он оказался в числе пострадавших от наводнения и был госпитализирован. При оформлении документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске. 


В 1995 году он хотел возобновить отношения со своей гражданской женой, но помириться не получилось. Тогда Громов ударил ножом жену, дочку и себя. Соседи, услышав крики, вызвали скорую помощь. Придя в себя в больнице, он, по его словам, осознал, что натворил и решил скрыться в тайге, где и прожил более 20 лет. Все это время он думал, что убил своих родственников и даже не знал, что врачам удалось спасти всех участников того семейного конфликта.

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