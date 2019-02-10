Добрые новости
10 февраля,
2019
1
фото
Новости

В Кузбассе задержали последователя «Свидетелей Иеговы»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В городе Березовский Кемеровской области задержан последователь религиозного движения «Свидетели Иеговы», сообщает информационный центр «Сова» со ссылкой на сайт Свидетелей Иеговы России. 6 февраля 35-летний Хасан Когут вместе с супругой приехал в следственное отделение управления ФСБ России по Кемеровской области по звонку следователя. Мужчине сказали, что вернут его ноутбук, который изъяли во время обысков в июле. Хасан Когут был задержан по прибытии в отделение. О мере пресечения пока ничего не известно.


Свидетели Иеговы России также сообщают, что это третье задержание последователей движения в Кузбассе.  В июле 2018 года в том же городе Березовский после обысков были задержаны и помещены в СИЗО другие участники религиозного движения: Вадим Левчук и Сергей Бритвин. Им инкриминировали ч. 2 ст. 282.2 УК РФ: участие в деятельности экстремистской организации.


Напомним, что 20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. В 2017 году томские «Свидетели Иеговы» были оштрафованы на 100 тысяч рублей за проведение богослужения. В апреле 2018 года в Томске возбудили уголовное дело на «Свидетелей Иеговы», а в октябре в городе Красноярск прошло сразу 20 обысков в квартирах последователей движения.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Читайте по теме:

Томские «Свидетели Иеговы» рассказали, как будут жить после решения суда

«Не хотите ли вы поговорить о Библии?»

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.