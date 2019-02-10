В Кузбассе задержали последователя «Свидетелей Иеговы»

В городе Березовский Кемеровской области задержан последователь религиозного движения «Свидетели Иеговы», сообщает информационный центр «Сова» со ссылкой на сайт Свидетелей Иеговы России. 6 февраля 35-летний Хасан Когут вместе с супругой приехал в следственное отделение управления ФСБ России по Кемеровской области по звонку следователя. Мужчине сказали, что вернут его ноутбук, который изъяли во время обысков в июле. Хасан Когут был задержан по прибытии в отделение. О мере пресечения пока ничего не известно.





Свидетели Иеговы России также сообщают, что это третье задержание последователей движения в Кузбассе. В июле 2018 года в том же городе Березовский после обысков были задержаны и помещены в СИЗО другие участники религиозного движения: Вадим Левчук и Сергей Бритвин. Им инкриминировали ч. 2 ст. 282.2 УК РФ: участие в деятельности экстремистской организации.





Напомним, что 20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. В 2017 году томские «Свидетели Иеговы» были оштрафованы на 100 тысяч рублей за проведение богослужения. В апреле 2018 года в Томске возбудили уголовное дело на «Свидетелей Иеговы», а в октябре в городе Красноярск прошло сразу 20 обысков в квартирах последователей движения.