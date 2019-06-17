В Кузбассе угольная компания выплатила 25 млн рублей долга по зарплате

Руководство угольной компании «Ровер» погасило 25-миллионный долг по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В феврале 2019 года эта же компания выплатила сотрудникам деньги после проверки, возбужденной Следственным комитетом.

Сотрудники районной прокуратуры установили, что 459 работников предприятия «Ровер» два месяца не получали зарплату.

«С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор района в мае внес исполнительному директору ООО «Ровер» представление и потребовал устранить нарушения и выплатить заработную плату в полном объеме, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — По результатам рассмотрения задолженность за март 2019 года погашена в полном объеме, за апрель 2019 – в сумме 10 млн. руб».

Директор угольного предприятия получил штраф в 20 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. Районная прокуратура контролирует выплату зарплаты за май.





В начале февраля 2019 года деятельность компании «Ровер» уже проверял Следственный комитет региона. Проверка прошла после сюжета на телеканале Россия 1. В нем говорилось, что горняки уже три месяца не получают зарплату и трудятся с неоплачиваемой переработкой. После проверки руководство компании погасило 32 млн рублей долга и выплатило зарплату 400 работникам.







По информации издания «Тайга.инфо», в отношении ООО «Ровер» возбуждали дело о банкротстве, а с марта 2018 над компанией ведут внешнее управление.