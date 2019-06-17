Добрые новости
17 июня,
2019
1
фото
Новости

В Кузбассе угольная компания выплатила 25 млн рублей долга по зарплате

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Руководство угольной компании «Ровер» погасило 25-миллионный долг по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В феврале 2019 года эта же компания выплатила сотрудникам деньги после проверки, возбужденной Следственным комитетом. 

В Кузбассе угольная компания выплатила 25 млн рублей долга по зарплате

Сотрудники районной прокуратуры установили, что 459 работников предприятия «Ровер» два месяца не получали зарплату. 

«С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор района в мае внес исполнительному директору ООО «Ровер» представление и потребовал устранить нарушения и выплатить заработную плату в полном объеме, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — По результатам рассмотрения задолженность за март 2019 года погашена в полном объеме, за апрель 2019 – в сумме 10 млн. руб».

Директор угольного предприятия получил штраф в 20 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. Районная прокуратура контролирует выплату зарплаты за май.


В начале февраля 2019 года деятельность компании «Ровер» уже проверял Следственный комитет региона. Проверка прошла после сюжета на телеканале Россия 1. В нем говорилось, что горняки уже три месяца не получают зарплату и трудятся с неоплачиваемой переработкой. После проверки руководство компании погасило 32 млн рублей долга и выплатило зарплату 400 работникам. 


По информации издания «Тайга.инфо», в отношении ООО «Ровер» возбуждали дело о банкротстве, а с марта 2018 над компанией ведут внешнее управление.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.