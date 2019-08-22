В Кузбассе СОБР двое суток охраняет дом цыган от самосуда местных жителей

В селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса полиция и СОБР вторые сутки охраняют дом цыган. Незадолго до этого между цыганами и местными жителями произошел конфликт с поножовщиной, теперь последние требуют расправы, сообщает Baza.





Издание сообщает, что ранее в поселке произошла драка из-за девушек: цыгане приставали к ним, это возмутило местных жителей. Когда мужчины начали выяснять отношения, цыгане применили ножи и несколько человек получили ранения. После этого у дома, где живут цыгане, собралось около ста мужчин. При этом несколько десятков из них находятся у дома вторые сутки. К охране дома привлекли полицию, СОБР, несколько машин ППС — они не дают собравшимся приблизиться к строению.





Кузбасское МВД заявило изданию Тайга.инфо, что сейчас «уточняет информацию». В то же время в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что ночью в селе Подгорное произошла драка, в которой поучаствовали около 60 человек, один из участников драки находится в реанимации.





«Я слышала, что был конфликт. Потом наши парни сжечь их хотели, кидали бутылки с бензином в окна. А они [оппоненты] в свою очередь отреагировали, защищая семью, пырнули двоих ножами. Они лежат в больнице в тяжелом состоянии», — рассказала жительница села со слов знакомых изданию Тайга.инфо.





Позже ТАСС сообщал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что арестован один из участников массовой драки, который ранил ножом двоих мужчин.





«Участвовали две группы — все были пьяные, ранее судимые. В драке пострадали два человека — получили ножевые ранения. Произошел конфликт между местными жителями, национальной подоплеки там нет. Это бытовой пьяный конфликт между местными жителями», — сказал собеседник агентства.





Отметим, 13 июня 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области произошла драка, в которой пострадали пять человек, двоих из них госпитализировали, один скончался. Конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков. Было возбуждено уголовное дело, 28 цыган были арестованы. 17 июня стало известно, что все местные цыганские семьи (около 650 человек) покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.