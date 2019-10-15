В Кузбассе силовики пришли с обысками к бывшим сотрудникам штабов Навального

Кемеровский штаб Навального сообщил об обысках у бывшей сотрудницы Серафимы Тебенихиной. Обыски также идут у экс-координатора новокузнецкого штаба Антона Волошина.

Приходят к волонтерам, бывшим сотрудникам и в штабы по всей стране с новыми обысками, — пишут в группе кемеровского штаба . — Утром силовики ворвались к родителям экс-сотрудницы кемеровской команды Навального Серафимы Тебенихиной, к сестре ее мужа (зачем?!), а также к экс-координатору новокузнецкого штаба Антону Волошину и волонтеру Василию Каверину. Следите за новостями!

Антон Волошин в своем twitter написал, что у него ищут «отмытые ФКБ миллиарды».





Издание Znak.com сообщает об обысках в штабах Навального и в квартирах сторонников политики в Челябинске, Чебоксарах, Ставрополе, Белгороде, Уфе, Самаре, Воронеже, Ижевске, Кемерове и Владивостоке.





Также стало известно, что томские силовики пришли с обыском к родителям сотрудницы екатеринбургского штаба Виктории Райх. Об этом ТВ2 рассказала координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.





«Выясняется, что сегодняшние обыски Томск тоже не миновали, — рассказала Ксения Фадеева. — Силовики пришли с обысками к родным сотрудницы екатеринбургского штаба Виктории Райх. Она родилась в Томске и была прописана у своих родителей. Силовики забрали телефоны, компьютер и банковские карты».





Напомним, 12 сентября силовики пришли с обысками к сторонникам Навального и активистам движения за честные выборы «Голос» в 39 городах России. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал о 100 одновременных обысках по всей стране. Пришли с обыском и к томским навальнистам Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву.