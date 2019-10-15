Добрые новости
15 октября,
2019
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Новости

В Кузбассе силовики пришли с обысками к бывшим сотрудникам штабов Навального

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Кемеровский штаб Навального сообщил об обысках у бывшей сотрудницы Серафимы Тебенихиной. Обыски также идут у экс-координатора новокузнецкого штаба Антона Волошина.

Обыск в квартире Антона Волошина
Обыск в квартире Антона Волошина
Фото: twitter.com/twitted_knitter

Приходят к волонтерам, бывшим сотрудникам и в штабы по всей стране с новыми обысками, — пишут в группе кемеровского штаба. — Утром силовики ворвались к родителям экс-сотрудницы кемеровской команды Навального Серафимы Тебенихиной, к сестре ее мужа (зачем?!), а также к экс-координатору новокузнецкого штаба Антону Волошину и волонтеру Василию Каверину. Следите за новостями!

Антон Волошин в своем twitter написал, что у него ищут «отмытые ФКБ миллиарды».


Издание Znak.com сообщает об обысках в штабах Навального и в квартирах сторонников политики в Челябинске, Чебоксарах, Ставрополе, Белгороде, Уфе, Самаре, Воронеже, Ижевске, Кемерове и Владивостоке. 


Также стало известно, что томские силовики пришли с обыском к родителям сотрудницы екатеринбургского штаба Виктории Райх. Об этом ТВ2 рассказала координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.

«Выясняется, что сегодняшние обыски Томск тоже не миновали, — рассказала Ксения Фадеева. — Силовики пришли с обысками к родным сотрудницы екатеринбургского штаба Виктории Райх. Она родилась в Томске и была прописана у своих родителей. Силовики забрали телефоны, компьютер и банковские карты».


Напомним, 12 сентября силовики пришли с обысками к сторонникам Навального и активистам движения за честные выборы «Голос» в 39 городах России. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал о 100 одновременных обысках по всей стране. Пришли с обыском и к томским навальнистам Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву.

Обыск в квартире у Андрея Фатеева
Обыск в квартире у Андрея Фатеева

Причиной для обысков стало уголовное дело, возбужденное в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей.

Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. Он утверждает, что это известная и законная операция.

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