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12 марта,
2019
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В Кузбассе работу угольной фабрики приостановили после выпадения черного снега

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Кузбассе суд приостановил работу угольной фабрики «Прокопьевская», сообщает пресс-служба региональной природоохранной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что черный снег в Прокопьевске и Киселевске выпал из-за выбросов на предприятии. 

В Кузбассе работу угольной фабрики приостановили после выпадения черного снега
Фото: Пресс-служба МВД

По материалам проверки Рудничный районный суд Прокопьевска возбудил в отношении фабрики «Прокопьевская» административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На 60 суток работа предприятия приостановлена.


В Киселевске источником выбросов сотрудники прокуратуры сочли обогатительную фабрику «Черкасовская». Ранее природоохранный прокурор уже просил приостановить работу «Черкасовской», а 21 февраля возбудил дело за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.


Главе регионального управления Росприроднадзора вынесено представление об устранении допущенных предприятиями нарушений. Кроме того, управление МВД по Кемеровской области возбудило два уголовных дела из-за загрязнения атмосферы в Прокопьевске и Киселевске. 

Черный снег выпал в Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке в феврале 2019 года. Экспертиза регионального центра гигиены и эпидемиологии установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более чем в два раза. Прокуратура начала проверку сообщений о выбросах на угольной фабрике «Прокопьевская», а вице-губернатор Кузбасса заявил, что причиной загрязнения могли стать котельные или автомобили.

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