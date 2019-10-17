В Кургане задержали главу «Альянса врачей» и медиков, выступавших против закрытия диспансера

В Кургане полицейские задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двоих медиков. Ранее врачи, профсоюзные активисты и пациенты забаррикадировались в здании противотуберкулезного диспансера, протестуя против его закрытия.

Координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц рассказал «ОВД-инфо», что задержанных доставили в местный отдел полиции. Позже появилась информация, что на них составляют протоколы, по какой статье — пока не известно.





16 октября участники «Альянса врачей» вместе с сотрудниками и девятью пациентами Курганского областного противотуберкулезного диспансера забаррикадировались в здании учреждения, протестуя против его закрытия. В ночь с 16 на 17 октября протестующих вывели оттуда силой люди в штатском и полицейские.