В Кургане задержали главу «Альянса врачей» и медиков, выступавших против закрытия диспансера
В Кургане полицейские задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двоих медиков. Ранее врачи, профсоюзные активисты и пациенты забаррикадировались в здании противотуберкулезного диспансера, протестуя против его закрытия.
Координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц рассказал «ОВД-инфо», что задержанных доставили в местный отдел полиции. Позже появилась информация, что на них составляют протоколы, по какой статье — пока не известно.
16 октября участники «Альянса врачей» вместе с сотрудниками и девятью пациентами Курганского областного противотуберкулезного диспансера забаррикадировались в здании учреждения, протестуя против его закрытия. В ночь с 16 на 17 октября протестующих вывели оттуда силой люди в штатском и полицейские.
В четыре часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции, — пишут в группе «Альянса врачей». — Выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали «скорую».
О закрытии Курганского областного противотуберкулезного диспансера стало известно в сентябре этого года. Местные власти объясняют закрытие диспансера необходимостью ремонта в аварийном здании. Врачи же считают, что диспансер закрывают незаконно и они из-за этого могут лишиться работы.
Читайте также:
Глава «Альянса врачей»: Доктор, который подписывает липовые справки и делает статистику, — предатель
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?