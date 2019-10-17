Добрые новости
17 октября,
2019
2
видео
Новости

В Кургане задержали главу «Альянса врачей» и медиков, выступавших против закрытия диспансера

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

В Кургане полицейские задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двоих медиков. Ранее врачи, профсоюзные активисты и пациенты забаррикадировались в здании противотуберкулезного диспансера, протестуя против его закрытия. 

Видео: vk.com/alyansvrachey

Координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц рассказал «ОВД-инфо», что задержанных доставили в местный отдел полиции. Позже появилась информация, что на них составляют протоколы, по какой статье — пока не известно.


16 октября участники «Альянса врачей» вместе с сотрудниками и девятью пациентами Курганского областного противотуберкулезного диспансера забаррикадировались в здании учреждения, протестуя против его закрытия. В ночь с 16 на 17 октября протестующих вывели оттуда силой люди в штатском и полицейские.

В четыре часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции, — пишут в группе «Альянса врачей». — Выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали «скорую».

Видео: https://vk.com/alyansvrachey

О закрытии Курганского областного противотуберкулезного диспансера стало известно в сентябре этого года. Местные власти объясняют закрытие диспансера необходимостью ремонта в аварийном здании. Врачи же считают, что диспансер закрывают незаконно и они из-за этого могут лишиться работы.


Читайте также:


Глава «Альянса врачей»: Доктор, который подписывает липовые справки и делает статистику, — предатель

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.