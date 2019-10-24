В красноярской школе звонок заменили песнями Димы Билана и классической музыкой

В красноярской школе №32 звонок заменили на музыку, которую выбирают ученики. Отказаться от классического звонка предложил школьный охранник, пишет пресс-служба городской мэрии.

“Виновником“ изменений стали не дети, а школьный охранник Валерий Максименко, — говорится в сообщении. — Он решил, что классический звонок слишком резкий и неприятный. Никаких положительных эмоций он не несёт, только нервирует учеников и педагогов. Весёлые мелодичные песни, напротив, поднимают настроение. Теперь дети перед уроками танцуют и с нетерпением ждут начала занятий.

В плейлисте Валерия Максименко более 500 композиций. 66-летний военный в отставке скачивает музыку в интернете и обрабатывает под формат школьного звонка.





Валерий отдает предпочтение классике и инструментальным композициям, ученики чаще выбирают песни из мультиков и фильмов и хиты современных исполнителей: Димы Билана, Мота, Тимы Белорусских и других. Педагоги также обращаются к охраннику — просят обработать под звонок классическую музыку и хиты 80-90-х годов.