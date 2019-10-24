Добрые новости
24 октября,
2019
2
фото
Новости

В красноярской школе звонок заменили песнями Димы Билана и классической музыкой

ТВ2
ТВ2
13 минут назад

В красноярской школе №32 звонок заменили на музыку, которую выбирают ученики. Отказаться от классического звонка предложил школьный охранник, пишет пресс-служба городской мэрии. 

“Виновником“ изменений стали не дети, а школьный охранник Валерий Максименко, — говорится в сообщении. — Он решил, что классический звонок слишком резкий и неприятный. Никаких положительных эмоций он не несёт, только нервирует учеников и педагогов. Весёлые мелодичные песни, напротив, поднимают настроение. Теперь дети перед уроками танцуют и с нетерпением ждут начала занятий.

Школьный охранник Валерий Максименко
Школьный охранник Валерий Максименко
Фото: admkrsk.ru

В плейлисте Валерия Максименко более 500 композиций. 66-летний военный в отставке скачивает музыку в интернете и обрабатывает под формат школьного звонка.


Валерий отдает предпочтение классике и инструментальным композициям, ученики чаще выбирают песни из мультиков и фильмов и хиты современных исполнителей: Димы Билана, Мота, Тимы Белорусских и других. Педагоги также обращаются к охраннику — просят обработать под звонок классическую музыку и хиты 80-90-х годов. 

В красноярской школе звонок заменили песнями Димы Билана и классической музыкой
Фото: admkrsk.ru

В пресс-служб мэрии Красноярска отмечают, что Валерий Максименко следит за содержанием песен и не допускает композиции с ненормативной лексикой. Просьбы обработать под школьный звонок песню Михаила Круга «Владимирский централ» он также отклонил.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.