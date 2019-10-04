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04 октября,
2019
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Новости

В Красноярском крае задержали депутата, подозреваемого в незаконной рубке леса

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

В Красноярском крае задержан депутат Ачинского Совета депутатов Игорь Трикман. Его подозревают в организации масштабной незаконной рубки леса. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

В Красноярском крае задержали депутата, подозреваемого в незаконной рубке леса

По версии следствия, депутат, глава Ачинского лесничества Трикман в конце 2017 года - начале 2018 года организовал незаконную рубку леса на контролируемой им территории. В результате чего был причинен ущерб бюджету в размере 7,2 миллиона рублей. После жалоб и проведения проверки весной этого года областное министерство лесного хозяйства приняло решение не продлевать с Трикманом трудовой договор, а результаты проверки передать в правоохранительные органы.

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