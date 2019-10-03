В Красноярском крае учительнице предложили уволиться после поста в Фейсбуке

В посте Ирина написала, что в школе, где она работает, ученикам с 8 по 11 класс не преподают английский язык. Причиной стал уход преподавателя из-за низкой зарплаты. Родители вынуждены нанимать репетиторов для своих детей. После появления поста в Фейсбуке администрация школы попросила учителя истории уволиться. Ирина Шейнберг написала в посте, что руководство школы рекомендовало ей «не выносить сор из избы» и заявило о том, что «учителя истории и обществознания найдет легко».



«Вот так ценят и разбрасываются кадрами сельской школы с 20-летним стажем работы здесь и единственным преподавателем предмета с 5 по 11 класс, лишь бы не решать проблему», — написала педагог.





Директор школы в селе Субботино Павел Свинцов прокомментировал изданию «Проспект Мира», что не заставлял педагога писать заявление об уходе. По его словам, он лишь сказал учителю Ирине Шейнберг о таком праве и ее выборе переехать в город, чтобы найти новое место для работы и учебы дочери. Директор школы сказал, что проблемы с отсутствием учителей английского в школе действительно есть. Однако сейчас, по его словам, ситуацию пытаются разрешить. Английский язык планируют преподавать дистанционно.