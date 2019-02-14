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14 февраля,
2019
Новости

В Красноярском крае сотрудница интерната украла у воспитанников более миллиона рублей

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении специалиста по соцработе психоневрологического интерната «Родничок, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, сотрудница похитила более миллиона рублей со счетов воспитанников интерната.


Предполагается, что подозреваемая несколько раз вносила неверные сведения в распоряжения главы Большемуртинского района на использование денег воспитанников интерната. Также сотрудница выписывала себе доверенности на получение денежных средств.


Следствие полагает, что таким способом специалист по социальной работе похитила более одного миллиона ста тысяч рублей со счетов 16 воспитанников интерната «Родничок». В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы и денежный штраф. 

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