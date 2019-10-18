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18 октября,
2019
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В Красноярском крае силовики приостановили работу 74 предприятий лесной отрасли

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

ФСБ и МВД по Красноярскому краю провели совместную спецоперацию «Лес», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону. По ее итогам 74 предприятия приостановили работу, а 77 получили штрафы.  

В Красноярском крае силовики приостановили работу 74 предприятий лесной отрасли

За несоблюдение экологического законодательства привлечено 77 юридических и физических лиц с наложением штрафных санкций <…> и приостановлена деятельность 74 предприятий, — говорится в сообщении. — Деятельность еще трех предприятий была приостановлена из-за нарушения миграционного законодательства.

Силовики также нашли две незаконные рубки и нарушения правил перевозки древесины.


В конце сентября в Красноярске прошло совещание генерального прокурора России Юрия Чайки по проблемам в лесной отрасли. По данным полпреда президента по СФО Сергея Меняйло, ущерб экономике России от преступлений в лесной сфере в Сибири — 10 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей приходится на незаконную вырубку лесов. 


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