В Красноярском крае силовики приостановили работу 74 предприятий лесной отрасли

ФСБ и МВД по Красноярскому краю провели совместную спецоперацию «Лес», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону. По ее итогам 74 предприятия приостановили работу, а 77 получили штрафы.

За несоблюдение экологического законодательства привлечено 77 юридических и физических лиц с наложением штрафных санкций <…> и приостановлена деятельность 74 предприятий, — говорится в сообщении. — Деятельность еще трех предприятий была приостановлена из-за нарушения миграционного законодательства.

Силовики также нашли две незаконные рубки и нарушения правил перевозки древесины.





В конце сентября в Красноярске прошло совещание генерального прокурора России Юрия Чайки по проблемам в лесной отрасли. По данным полпреда президента по СФО Сергея Меняйло, ущерб экономике России от преступлений в лесной сфере в Сибири — 10 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей приходится на незаконную вырубку лесов.





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