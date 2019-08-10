В Красноярском крае произошли новые взрывы. Есть пострадавшие

В Красноярском Крае жителей деревни Каменка Ачинского района, пострадавшей от взрыва на складе боеприпасов, вывозят из населенного пункта автобусами, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу администрации Ачинска. На военном арсенале под Красноярском вновь взорвался снаряд.





Отмечается, что после новых взрывов в Ачинскую районную больницу доставили девять человек. Среди пострадавших есть военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и гражданские. Население поселка Каменка решено эвакуировать на безопасное расстояние.





По прогнозам синоптиков, в Ачинской группе районов края ожидаются дожди, грозы, град, ночью в отдельных районах сильные дожди. Поэтому оперативнный штаб ликвидации ЧС принял решение об эвакуации жителей Каменки в поселок Малиновка. На эти цели отправили 11 автобусов.





РЖД остановила движение поездов на участке Ачинск-II—Назарово.