Добрые новости
10 августа,
2019
Новости

В Красноярском крае произошли новые взрывы. Есть пострадавшие

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

В Красноярском Крае жителей деревни Каменка Ачинского района, пострадавшей от взрыва на складе боеприпасов, вывозят из населенного пункта автобусами, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу администрации Ачинска. На военном арсенале под Красноярском вновь взорвался снаряд.


Отмечается, что после новых взрывов в Ачинскую районную больницу доставили девять человек. Среди пострадавших есть военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и гражданские. Население поселка Каменка решено эвакуировать на безопасное расстояние.


По прогнозам синоптиков, в Ачинской группе районов края ожидаются дожди, грозы, град, ночью в отдельных районах сильные дожди. Поэтому оперативнный штаб ликвидации ЧС принял решение об эвакуации жителей Каменки в поселок Малиновка. На эти цели отправили 11 автобусов. 


РЖД остановила движение поездов на участке Ачинск-II—Назарово.

Напомним, что 5 августа в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находится 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.


Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезли жителей. 5 августа была полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Один человек погиб, пострадали 13. Взрывы прекратились к утру 6 августа. Военные сказали, что причина взрывов — человеческий фактор. 


Новая серия взрывов на складе произошла 9 августа. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии. 


Разминирование склада боеприпасов в Каменке будет продолжено утром 10 августа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным агентства, для ликвидации пожара в Красноярский край переброшены многофункциональные пожарные роботизированные комплексы «Уран-14».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.