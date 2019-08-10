В Красноярском крае произошли новые взрывы. Есть пострадавшие
В Красноярском Крае жителей деревни Каменка Ачинского района, пострадавшей от взрыва на складе боеприпасов, вывозят из населенного пункта автобусами, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу администрации Ачинска. На военном арсенале под Красноярском вновь взорвался снаряд.
Отмечается, что после новых взрывов в Ачинскую районную больницу доставили девять человек. Среди пострадавших есть военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и гражданские. Население поселка Каменка решено эвакуировать на безопасное расстояние.
По прогнозам синоптиков, в Ачинской группе районов края ожидаются дожди, грозы, град, ночью в отдельных районах сильные дожди. Поэтому оперативнный штаб ликвидации ЧС принял решение об эвакуации жителей Каменки в поселок Малиновка. На эти цели отправили 11 автобусов.
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Так деревня Каменка и военный городок в Ачинском районе выглядят сейчас. Напомним, вечером 5 августа на территории военной части начался пожар и взрывы боеприпасов. Людей эвакуировали в крупные города. Квартиры и дома многих жителей оказались под обстрелом снарядов... #всеновостинаенисее #енисейтв #каменка #ачинск
Напомним, что 5 августа в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находится 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.
Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезли жителей. 5 августа была полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Один человек погиб, пострадали 13. Взрывы прекратились к утру 6 августа. Военные сказали, что причина взрывов — человеческий фактор.
Новая серия взрывов на складе произошла 9 августа. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии.
Разминирование склада боеприпасов в Каменке будет продолжено утром 10 августа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным агентства, для ликвидации пожара в Красноярский край переброшены многофункциональные пожарные роботизированные комплексы «Уран-14».
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