В Красноярске здание мэрии закидали бутылками с зажигательной смесью, рассказали ТВ2 в пресс-службе регионального ГУ МВД. Полицейские задержали двоих подозреваемых.

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемых в попытке умышленного уничтожения имущества административного здания путем поджога, — говорится в сообщении. — Ими оказались 25-летний и 27-летний мужчины.

В пресс-службе добавили, что подозреваемые арестованы, одному из назначили судебно-психиатрическую экспертизу. В отношении обоих заведены уголовные дела по статьям «хулиганство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».





В телеграм-канале Baza сегодня опубликовали видео поджога. На нем неизвестный забрасывает здание мэрии Красноярска бутылками с зажигательной смесью. По данным Baza, поджог произошел 3 марта, в день открытия в Красноярске Всемирной зимней Универсиады.