В Красноярске снова решили не тушить пожары из-за нецелесообразности

Лесные пожары продолжают действовать в Сибири. В Красноярском крае площадь возгораний растет после решения региональных властей. Об этом сообщает Тайга.Инфо.

Комиссия по ЧС Красноярского края продолжила принимать решения не тушить лесные пожары. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.





В августе комиссия по ЧС решила прекратить тушение десятков пожаров в Тунгусско-Чунском, Эвенкийском, Байкитском, Таймырском, Енисейском лесничествах. Их общая площадь составляла более 1,96 тыс. га.





Ущерб от огня оценили в 4,63 млн рублей, то есть в 2,3 тыс. рублей за гектар леса. Общие прогнозируемые затраты на тушение превысили 505 млн рублей, поэтому чиновники решили не тушить огонь из-за экономической нецелесообразности.





Комиссию по ЧС возглавляет губернатор Александр Усс. Среди его заместителей в этом органе — председатель краевого правительства Юрий Лапшин и начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин. Именно они и подписывали решения комиссии.





По данным регионального Лесопожарного центра на утро 29 августа, площадь горящего леса составляет 302,8 тыс. га. 28 августа сообщалось о 297,8 тыс. га горящего леса. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находится 122 пожаров общей площадью 302,7 тыс. га.





В Иркутской области горит 1 га, сообщили в областном правительстве. За сутки удалось потушить 3,7 тыс. га. В Бурятии, по данным федеральной Авиалесоохраны на 28 августа, площадь пожаров составляет 4,1 тыс. га. В Забайкалье — 3,69 тыс. га. Таким образом, в четырех регионах охвачено огнем около 309,8 тыс. га.





Еще 152,4 тыс. га леса охвачено огнем в Якутии, которая не входит в Сибирский федеральный округ, рассказали в Авиалесоохране. В этом регионе площадь возгораний падает.





Всего с начала 2019 года, по официальным сведениям Авиалесоохраны, огонь прошел около 8,5 млн га леса в регионах Сибири и Якутии. Greenpeace со ссылкой на данные системы дистанционного мониторинга Рослесхоза оценивал общую площадь в 14,9 млн га.





22 июля была запущена петиция на сайте change.org о введении режима ЧС на территории Сибири и начале тушения пожаров. Петиция набрала свыше 300 тысяч подписей, когда 29 июля режим ЧС ввели на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии.