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29 августа,
2019
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Новости

В Красноярске снова решили не тушить пожары из-за нецелесообразности

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Лесные пожары продолжают действовать в Сибири. В Красноярском крае площадь возгораний растет после решения региональных властей. Об этом сообщает Тайга.Инфо.

В Красноярске снова решили не тушить пожары из-за нецелесообразности

Комиссия по ЧС Красноярского края продолжила принимать решения не тушить лесные пожары. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.


В августе комиссия по ЧС решила прекратить тушение десятков пожаров в Тунгусско-Чунском, Эвенкийском, Байкитском, Таймырском, Енисейском лесничествах. Их общая площадь составляла более 1,96 тыс. га.


Ущерб от огня оценили в 4,63 млн рублей, то есть в 2,3 тыс. рублей за гектар леса. Общие прогнозируемые затраты на тушение превысили 505 млн рублей, поэтому чиновники решили не тушить огонь из-за экономической нецелесообразности.


Комиссию по ЧС возглавляет губернатор Александр Усс. Среди его заместителей в этом органе — председатель краевого правительства Юрий Лапшин и начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин. Именно они и подписывали решения комиссии.


По данным регионального Лесопожарного центра на утро 29 августа, площадь горящего леса составляет 302,8 тыс. га. 28 августа сообщалось о 297,8 тыс. га горящего леса. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находится 122 пожаров общей площадью 302,7 тыс. га.


В Иркутской области горит 1 га, сообщили в областном правительстве. За сутки удалось потушить 3,7 тыс. га. В Бурятии, по данным федеральной Авиалесоохраны на 28 августа, площадь пожаров составляет 4,1 тыс. га. В Забайкалье — 3,69 тыс. га. Таким образом, в четырех регионах охвачено огнем около 309,8 тыс. га.


Еще 152,4 тыс. га леса охвачено огнем в Якутии, которая не входит в Сибирский федеральный округ, рассказали в Авиалесоохране. В этом регионе площадь возгораний падает.


Всего с начала 2019 года, по официальным сведениям Авиалесоохраны, огонь прошел около 8,5 млн га леса в регионах Сибири и Якутии. Greenpeace со ссылкой на данные системы дистанционного мониторинга Рослесхоза оценивал общую площадь в 14,9 млн га.


22 июля была запущена петиция на сайте change.org о введении режима ЧС на территории Сибири и начале тушения пожаров. Петиция набрала свыше 300 тысяч подписей, когда 29 июля режим ЧС ввели на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии.

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