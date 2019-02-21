В Красноярске отказались возбуждать дело об избиении полицейскими активиста штаба Алексея Навального

Следователи краевого Следственного комитета отказались возбуждать уголовное дело об избиении полицейскими координатора красноярского штаба оппозиционера Алексея Навального Даниила Маркелова. В постановлении об отказе сказано, что «доводы активиста не нашли объективного подтверждения», так как Маркелов поддерживает Навального, который «является оппонентом руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным». Об этом сообщает «Проспект Мира».





Как рассказал Дмитрий Маркелов изданию, он вместе с другими активистами участвовал 5 мая в митинге «Он нам не царь». Когда полицейские стали задерживать митингующих, его вместе с коллегами избили дубинками двое неустановленных сотрудников полиции, а затем задержали. По пути в отделение полиции, рассказывает активист, он снова подвергся избиению — личности этих сотрудников удалось выяснить.