В Красноярске отказались возбуждать дело об избиении полицейскими активиста штаба Алексея Навального

Следователи краевого Следственного комитета отказались возбуждать уголовное дело об избиении полицейскими координатора красноярского штаба оппозиционера Алексея Навального Даниила Маркелова. В постановлении об отказе сказано, что «доводы активиста не нашли объективного подтверждения», так как Маркелов поддерживает Навального, который «является оппонентом руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным». Об этом сообщает «Проспект Мира».
Как рассказал Дмитрий Маркелов изданию, он вместе с другими активистами участвовал 5 мая в митинге «Он нам не царь». Когда полицейские стали задерживать митингующих, его вместе с коллегами избили дубинками двое неустановленных сотрудников полиции, а затем задержали. По пути в отделение полиции, рассказывает активист, он снова подвергся избиению — личности этих сотрудников удалось выяснить.
«Медведев и Шульга [сотрудники полиции] доставляли нас в отдел — один из них применил ко мне болевой прием. Этих сотрудников я узнал, но в их действиях проверка не нашла состава преступления. Несмотря на то, что мы предоставили следствию видео с доказательствами, устанавливать других подозреваемых не стали. Из формулировки постановления ясно, что делать этого следователи и не собираются», — пояснил Дмитрий Маркелов.
Всего проверка СК длилась девять месяцев. Активист просил возбудить дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), но получил отказ.
Напомним, 5 мая 2018 года в разных городах России проходил несогласованный митинг «Он нам не царь». В Красноярске между митингующими и полицейскими произошло несколько стычек и конфликтов, закончилось всё массовыми задержаниями.