В Красноярске ФСБ провела обыски в антикоррпуционном управлении МВД

В Красноярске сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, сообщает Znak.com со ссылкой на «ТВК Красноярск».

По данным «ТВК», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. Сообщается о задержании замначальника отдела Евгения Мотина, но пресс-службы МВД и ФСБ официально обыски не комментируют.





При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что обыски — это «плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников прошлых лет».





Источник также добавил, что оперативные мероприятия совместно ведут сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД.