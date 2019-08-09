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09 августа,
2019
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В Красноярске ФСБ провела обыски в антикоррпуционном управлении МВД

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Красноярске сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, сообщает Znak.com со ссылкой на «ТВК Красноярск». 

В Красноярске ФСБ провела обыски в антикоррпуционном управлении МВД

По данным «ТВК», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. Сообщается о задержании замначальника отдела Евгения Мотина, но пресс-службы МВД и ФСБ официально  обыски не комментируют. 


При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что обыски — это «плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников прошлых лет».


Источник также добавил, что оперативные мероприятия совместно ведут сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД. 

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