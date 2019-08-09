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В Красноярске ФСБ провела обыски в антикоррпуционном управлении МВД
1 час назад
В Красноярске сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, сообщает Znak.com со ссылкой на «ТВК Красноярск».
По данным «ТВК», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. Сообщается о задержании замначальника отдела Евгения Мотина, но пресс-службы МВД и ФСБ официально обыски не комментируют.
При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что обыски — это «плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников прошлых лет».
Источник также добавил, что оперативные мероприятия совместно ведут сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД.
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