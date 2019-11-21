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21 ноября,
2019
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В Красноярске две работницы банка получили условный срок за кражу двух миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

Железнодорожный районный суд Красноярск рассмотрел уголовное дело в отношении двух экс-сотрудниц ЗАО «КБ Открытие». Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В Красноярске две работницы банка получили условный срок за кражу двух миллионов рублей

В суде выяснилось, что осужденные женщины, занимая должности начальника кассовых операций и ведущего кассира в коммерческом банке «Открытие» обслуживали банкоматы: загружали и выгружали деньги.


«В период с мая 2018 года по апрель 2019 года кассиры загружали в кассеты денежную наличность на сумму меньшую, чем в составленных ими учетных документах, а также в сопроводительных ярлыках, на которых указана сумма денежных средств, помещаемая в кассеты. При этом сотрудницы банка знали о том, что в соответствии с техническими характеристиками банкомат не осуществляет фактический пересчет купюр, помещаемых в кассеты банкомата. Не размещенные денежные средства похищали путем присвоения», — говорится в сообщении.


Хищения выявили, когда банкомат передали в другой филиал и провели ревизию. Общая сумма ущерба причиненного банку составила 2,2 миллиона рублей.


В суде подсудимые 65-летнего и 57-летнего возраста вину признали в полном объеме. И рассказали, что деньги им были нужны для покупки лекарств.


В итоге суд приговорил каждую пенсионерку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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