В Красноярске две работницы банка получили условный срок за кражу двух миллионов рублей

Железнодорожный районный суд Красноярск рассмотрел уголовное дело в отношении двух экс-сотрудниц ЗАО «КБ Открытие». Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В суде выяснилось, что осужденные женщины, занимая должности начальника кассовых операций и ведущего кассира в коммерческом банке «Открытие» обслуживали банкоматы: загружали и выгружали деньги.





«В период с мая 2018 года по апрель 2019 года кассиры загружали в кассеты денежную наличность на сумму меньшую, чем в составленных ими учетных документах, а также в сопроводительных ярлыках, на которых указана сумма денежных средств, помещаемая в кассеты. При этом сотрудницы банка знали о том, что в соответствии с техническими характеристиками банкомат не осуществляет фактический пересчет купюр, помещаемых в кассеты банкомата. Не размещенные денежные средства похищали путем присвоения», — говорится в сообщении.





Хищения выявили, когда банкомат передали в другой филиал и провели ревизию. Общая сумма ущерба причиненного банку составила 2,2 миллиона рублей.





В суде подсудимые 65-летнего и 57-летнего возраста вину признали в полном объеме. И рассказали, что деньги им были нужны для покупки лекарств.





В итоге суд приговорил каждую пенсионерку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.