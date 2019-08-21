В Красноярске возбудили дело о халатности органов опеки после убийства четырехмесячной девочки

СК возбудил уголовное дело о халатности сотрудников опеки Красноярска. По версии следствия, бездействие соцслужб стало причиной убийства четырехмесячной девочки ее отцом.





15 августа 44-летний мужчина выбросил свою четырехмесячную дочь из окна четвертого этажа общежития, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тело ребенка нашли на асфальтовой дорожке под окнами.





Родители погибшей девочки неоднократно привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений в отношении второго общего ребенка — полуторагодовалого мальчика. В декабре 2018 года ребенок был изъят, но в январе 2019 года органы опеки решили, что его можно вернуть в семью, несмотря на то что отец ранее был судим, оба родителя состоят на учете у врача-нарколога и злоупотребляют алкоголем. Мать была лишена родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.





Сотрудники органов опеки, как считает следствие, халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не изъяли вовремя обоих детей из неблагополучной семьи, а также не предприняли мер «по предотвращению противоправного поведения родителей». «Указанное бездействие в конечном итоге привело к совершению убийства девочки», — добавили в СК.





В отношении сотрудников органов соцслужб возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).





Отец ребенка задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». ​