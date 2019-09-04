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04 сентября,
2019
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В Колпашевском районе продолжаются поиски тела томского дайвера Вадима Хабибулина

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

При проведении работ на затонувшей барже в Колпашевском районе погиб руководитель томского клуба дайвинга «Dive&Drive» Вадим Хабибулин. В Единой дежурно-диспетчерской службе Копашевского района ТВ2 сообщили имя погибшего и рассказали, что в настоящий момент ведутся работы по поиску тела утонувшего дайвера. 

Вадим Хабибулин
Вадим Хабибулин
Фото: с личной страницы в Фейсбуке Вадима Хабибулина

Как стало известно ТВ2, сотрудники ПСС отказались от работ на затонувшей барже из-за сильного течения и сложных условий, после чего владельцы баржи привлекли дайверов из клуба «Dive&Drive». Напомним, 12 августа 2019 года судно, груженое плитами ТДСК, получило пробоину вдоль левого борта, налетев на подводное препятствие в реке Обь между деревнями Баранаково и Тискино. Пострадавших в результате происшествия тогда не было.

Видео: Телевидение Колпашева

Согласно оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района, сегодня запланировано поднятие тела погибшего дайвера со дна реки Обь. В составе группы 4 водолаза, 2 сотрудника ГИМС и представитель ОМВД. 1 сентября с помощью эхолота удалось определить точное нахождение тела (на железобетонных конструкциях на затонувшей 12.08.2019 года барже НС-3016). Тело не смогли поднять из-за сильного течения на данном участке реки Обь. По данным ЕДДС, предположительно Вадим Хабибулин утонул 31 августа 2019 года на 1220 километре реки Обь.

В Колпашевском районе продолжаются поиски тела томского дайвера Вадима Хабибулина
Фото: ЕДДС Колпашевского района

Это уже второй случай гибели опытного дайвера за лето. Напомним, что в июне 2019 года в Хакасии во время погружения в озеро Туимского провала погиб руководитель клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаил Журавлев.

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