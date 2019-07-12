В Колпашеве за долги арестовали производство минеральной воды

Судебные приставы за налоговые долги наложили арест на здание компании, производящей минеральную воду, сообщает пресс-служба регионального ведомства.





В ведомстве отметили, что проблемы с отчислением налогов у организации возникали еще в 2016 году, но через инкассовые расчеты должник оплатил более 1,3 млн рублей. Долг по налогам к этому дню — 500 тысяч рублей, производство к этому дню прекратилось.





«Чтобы исполнить постановление налоговой инспекции, сотрудники отдела судебных приставов по Колпашевскому району наложили арест на здание организации площадью почти 900 кв.м. и на земельный участок, на котором находится строение», — говорится в сообщении.





Здание оценили в 1,5 млн рублей. Приставы обратились в суд с просьбой разрешить реализацию земельного участка в случае неуплаты налогов.