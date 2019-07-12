Добрые новости
12 июля,
2019
2
фото
Новости

В Колпашеве за долги арестовали производство минеральной воды

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Судебные приставы за налоговые долги наложили арест на здание компании, производящей минеральную воду, сообщает пресс-служба регионального ведомства.


В ведомстве отметили, что проблемы с отчислением налогов у организации возникали еще в 2016 году, но через инкассовые расчеты должник оплатил более 1,3 млн рублей. Долг по налогам к этому дню — 500 тысяч рублей, производство к этому дню прекратилось.


«Чтобы исполнить постановление налоговой инспекции, сотрудники отдела судебных приставов по Колпашевскому району наложили арест на здание организации площадью почти 900 кв.м. и на земельный участок, на котором находится строение», — говорится в сообщении.


Здание оценили в 1,5 млн рублей. Приставы обратились в суд с просьбой разрешить реализацию земельного участка в случае неуплаты налогов.

В Колпашеве за долги арестовали производство минеральной воды
Фото: УФССП по Томской области
В Колпашеве за долги арестовали производство минеральной воды
Фото: УФССП по Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.