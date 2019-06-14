Добрые новости
14 июня,
2019
1
фото
Новости

В Колпашеве охранникам выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

В Колпашеве 16 сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) «Виконт» получили зарплату после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Руководство задолжало им более 400 тысяч рублей. 

В Колпашеве охранникам выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

В ходе проверки колпашевская прокуратура обнаружила, что 16 сотрудников «ЧОП Виконт» не получили зарплату за апрель 2019 года. Городской прокурор внес директору предприятия представление и возбудил дело об административном правонарушении.


Директор «ЧОП Виконт» рассмотрел представление и полностью погасил долг перед работниками. Областная инспекция труда рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном нарушении.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.