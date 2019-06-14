В Колпашеве охранникам выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

В Колпашеве 16 сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) «Виконт» получили зарплату после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Руководство задолжало им более 400 тысяч рублей.

В ходе проверки колпашевская прокуратура обнаружила, что 16 сотрудников «ЧОП Виконт» не получили зарплату за апрель 2019 года. Городской прокурор внес директору предприятия представление и возбудил дело об административном правонарушении.





Директор «ЧОП Виконт» рассмотрел представление и полностью погасил долг перед работниками. Областная инспекция труда рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном нарушении.