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08 июля,
2019
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В Колпашеве наказали врача, который отказался ехать на вызов

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Колпашевский городской суд отказал в удовлетворении иска врача ОГАУЗ «Колпашевская РБ» о признании незаконными приказов о привлечении к  дисциплинарной  ответственности.

В Колпашеве наказали врача, который отказался ехать на вызов
Фото: kolpcrb.tom.ru

Как сообщает пресс-служба ведомства, при рассмотрении гражданского дела судом установлено, что дисциплинарное взыскание в виде выговора было применено к врачу общей практики за неоказание медпомощи пациенту на дому и нарушении порядка ведения медицинских карт пациентов. 


«При  проведении служебной проверки вменяемые врачу нарушения были подтверждены фактическим отсутствием посещения пациента, вызвавшего врача на дом посредством телефонного звонка на call-центр регистратуры и наличием в медицинской документации пациента записи о проведенных посещении и осмотре пациента, отражающей характер течения заболевания, а также диагностические и лечебные мероприятия», — говорится в сообщении.


В итоге суд решил признать правомерным применение в отношении врача дисциплинарного взыскания в виде выговора и отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

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