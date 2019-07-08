В Колпашеве наказали врача, который отказался ехать на вызов

Колпашевский городской суд отказал в удовлетворении иска врача ОГАУЗ «Колпашевская РБ» о признании незаконными приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при рассмотрении гражданского дела судом установлено, что дисциплинарное взыскание в виде выговора было применено к врачу общей практики за неоказание медпомощи пациенту на дому и нарушении порядка ведения медицинских карт пациентов.





«При проведении служебной проверки вменяемые врачу нарушения были подтверждены фактическим отсутствием посещения пациента, вызвавшего врача на дом посредством телефонного звонка на call-центр регистратуры и наличием в медицинской документации пациента записи о проведенных посещении и осмотре пациента, отражающей характер течения заболевания, а также диагностические и лечебные мероприятия», — говорится в сообщении.





В итоге суд решил признать правомерным применение в отношении врача дисциплинарного взыскания в виде выговора и отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.