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04 сентября,
2019
Новости

В Колпашеве мужчина ранил ребенка, стреляя в собаку

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В Колпашеве местный житель решил застрелить бездомную собаку, однако промахнулся и попал в девочку. Возбуждено уголовное дело. 


«Мужчина решил избавиться от находившейся возле его дома бродячей собаки. Для этого он выстрелил в нее из винтовки через забор, однако животное убежало, а пуля попала в ногу проходившей мимо девочке. После этого стрелок, желая уйти от ответственности, выкинул винтовку и патроны к ней в заполненный водой карьер», — сообщает областная прокуратура.


Однако личность мужчины установили. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Кроме того, прокуратура заявила иски о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также возмещении территориальному фонду ОМС 10 тысяч рублей.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд Томской области.

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