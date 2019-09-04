В Колпашеве мужчина ранил ребенка, стреляя в собаку

В Колпашеве местный житель решил застрелить бездомную собаку, однако промахнулся и попал в девочку. Возбуждено уголовное дело.





«Мужчина решил избавиться от находившейся возле его дома бродячей собаки. Для этого он выстрелил в нее из винтовки через забор, однако животное убежало, а пуля попала в ногу проходившей мимо девочке. После этого стрелок, желая уйти от ответственности, выкинул винтовку и патроны к ней в заполненный водой карьер», — сообщает областная прокуратура.





Однако личность мужчины установили. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Кроме того, прокуратура заявила иски о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также возмещении территориальному фонду ОМС 10 тысяч рублей.





Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд Томской области.