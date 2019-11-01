Застрелен бывший мэр Киселевска

Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев найден застреленным в собственном доме. Рядом с ним обнаружено тело одного из предполагаемых нападавших.

«По версии следствия, в вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома, — сообщает СК РФ по Кузбассу. — После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением».







Дело возбуждено по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).







По информации Тайги.Инфо, источники в правоохранительных органах среди причин убийства допускали конфликт из-за бизнеса и рассказывали о десятках стрелянных гильз, найденных на месте убийства, а также о том, что в розыск объявлены не менее пяти человек.





Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. В 2002-м назначен первым вице-мэром Киселевска. С марта 2003-го избирался главой города.

В августе 2018-го после отмены выборов мэров в Кемеровской области городские депутаты переназначили его по представлению конкурсной комиссии. В ноябре он подал в отставку.





Киселевск — это небольшой город в Кемеровской области. В 2019 году жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и попросили статус беженцев. Горожане неоднократно жаловались на сложную экологическую ситуацию в регионе, подземные пожары из-за угледобычи и безразличие местной власти.

