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01 ноября,
2019
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Новости

Застрелен бывший мэр Киселевска

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев найден застреленным в собственном доме. Рядом с ним обнаружено тело одного из предполагаемых нападавших.

Застрелен бывший мэр Киселевска

«По версии следствия, в вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома, — сообщает СК РФ по Кузбассу. — После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением».


Дело возбуждено по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).


По информации Тайги.Инфо, источники в правоохранительных органах среди причин убийства допускали конфликт из-за бизнеса и рассказывали о десятках стрелянных гильз, найденных на месте убийства, а также о том, что в розыск объявлены не менее пяти человек.


Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. В 2002-м назначен первым вице-мэром Киселевска. С марта 2003-го избирался главой города.

В августе 2018-го после отмены выборов мэров в Кемеровской области городские депутаты переназначили его по представлению конкурсной комиссии. В ноябре он подал в отставку.


Киселевск — это небольшой город в Кемеровской области. В 2019 году жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и попросили статус беженцев. Горожане неоднократно жаловались на сложную экологическую ситуацию в регионе, подземные пожары из-за угледобычи и безразличие местной власти.

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