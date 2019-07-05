В Кемерове вынесли приговор банде, которая воровала банкоматы в Томской области

Суд в Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении шестерых жителей Кемерова. Подсудимые обвинялись в совершении 17 преступлений по статьям «Кража», «Разбой» и «Грабеж». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кемеровской области.

«Следствием установлено, что двое жителей областного центра в июне 2015 года создали группу для хищений денег из банкоматов и платежных терминалов, расположенных на территории Кемеровской и Томской областей, — говорится в сообщении. — Вместе с лидерами в ее состав вошли еще шесть человек. В период с июля 2015 года по апрель 2016 года участниками группировки было совершено в общей сложности 17 преступлений. 16 из них на территории Кузбасса, одно в Томской области. Чаще всего сообщники вырывали банкоматы при помощи тросов и автомобиля, после чего распиливали их и похищали деньги. Общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей».

Двое лидеров активно сотрудничали со следствием. Прокурор заключил с ними досудебные соглашения. Преступники уже приговорены судом к пяти с половиной годам и восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

В ходе расследования основного уголовного дела проведены многочисленные судебные экспертизы, допрошены более 80 свидетелей, собраны другие доказательства. Потерпевшими сторонами заявлены шесть исков о возмещении причиненного ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в отношении шести фигурантов было направлено в суд, который длился почти два года.





В итоге суд приговорил подсудимых к срокам от пяти до десяти лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Для одного из осужденных наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы стало условным.