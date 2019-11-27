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27 ноября,
2019
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В Кемерове установили новогоднюю елку в три раза дороже Кремлевской

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

В Кемерове установили новогоднюю елку за 18 миллионов рублей. Это самая дорогая елка страны — в три раза дороже московской, утверждает канал ОТР.

Видео: 6 рукопожатий Кемерово

На сайте мэрии Кемерова сообщается, что высота новой елки — около 25 метров, на 5 метров выше той, что ставили ранее 11 лет подряд. 1896 веток ели украшают гирлянды синего, красного и белого цвета и 1800 новогодних шаров. 


Видео с установленной елкой появилось в группе «6 рукопожатий Кемерово». В комментариях пользователи возмутились ценой новогоднего украшения и назвали ель «конусом с лампочками». ОТР отмечает, что горожан также смутила макушка ели, напоминающая перевернутый крест. 


Однако такая конструкция  не противоречит заданию на сайте госзакупок. «Приобретение световой каркасной ели, укомплектованной макушкой и игрушками», — говорится в документе.

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