В Кемерове установили новогоднюю елку в три раза дороже Кремлевской

В Кемерове установили новогоднюю елку за 18 миллионов рублей. Это самая дорогая елка страны — в три раза дороже московской, утверждает канал ОТР.

На сайте мэрии Кемерова сообщается, что высота новой елки — около 25 метров, на 5 метров выше той, что ставили ранее 11 лет подряд. 1896 веток ели украшают гирлянды синего, красного и белого цвета и 1800 новогодних шаров.





Видео с установленной елкой появилось в группе «6 рукопожатий Кемерово». В комментариях пользователи возмутились ценой новогоднего украшения и назвали ель «конусом с лампочками». ОТР отмечает, что горожан также смутила макушка ели, напоминающая перевернутый крест.





Однако такая конструкция не противоречит заданию на сайте госзакупок. «Приобретение световой каркасной ели, укомплектованной макушкой и игрушками», — говорится в документе.