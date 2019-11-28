В Кемерове установили елку за 18 млн рублей. Мэр не считает, что это дорого

Мэр Кемерова Илья Середюк заявил, что покупка новогодней елки за 18 миллионов рублей, возмутившая жителей города, входит в «среднюю ценовую категорию». Такое заявление он сделал на пресс-конференции, сообщают «РИА Новости».





Середюк пояснил, что старая ель «морально устарела» и на ее ремонт ежегодно тратилось по 300-500 тысяч рублей.





«Новая прослужит 15 лет. Мы ее покупку обсуждали несколько лет. И она не самая дорогая. На сайте производителя… есть елка и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов, есть и более дешевые варианты…» — сообщил мэр, добавив, что кемеровская ель не самая дорогая в России и, к примеру, Красноярск купил себе елку за 50 миллионов рублей.





При этом купленная елка имеет более тысячи программ «и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, там можно… узоры», — добавил мэр.





Что же до сравнения с Кремлевской новогодней елкой, на которую потратили около шести миллионов рублей, то мэр заметил, что она является настоящим срубленным деревом, которое дешевле, но и простоит всего одну зиму.