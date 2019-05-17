В Кемерове начался суд по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Заводской районный суд Кемерова начал рассматривать дело о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На скамье подсудимых семь человек.

Первое судебное заседание стартовало 16 мая в помещении Ленинского районного суда, поскольку у Заводского суда нет подходящего зала, чтобы вместить всех участников и слушателей процесса, пишет «Интерфакс».





Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.









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